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Gazimağusa sahilinde 4 tekne sulara gömüldü!

Olumsuz hava şartları nedeni ile Gazimağusa sahilinde 4 tekne battı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:38
Gazimağusa sahilinde 4 tekne sulara gömüldü!
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Olumsuz hava şartlarının ülkemizi yeniden etkisi altına almasıyla Gazimağusa sahilinde bulunan 2 balıkçı teknesi 1 sürat teknesi, 1 yelkenli tekne bugün sabah saatlerinde battı.

Olumsuz hava şartlarının ülkemizi yeniden etkisi altına almasıyla Gazimağusa sahilinde bulunan 2 balıkçı teknesi 1 sürat teknesi, 1 yelkenli tekne bugün sabah saatlerinde battı.

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Son günlerde ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağış ve fırtına Gazimağusa'da teknelere maddi zarar verdi.

Gazimağusa bölgesinde şiddetli rüzgâr etkili olmaya devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Tekne Battı
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