Gazimağusa sahilinde 4 tekne sulara gömüldü!

Olumsuz hava şartlarının ülkemizi yeniden etkisi altına almasıyla Gazimağusa sahilinde bulunan 2 balıkçı teknesi 1 sürat teknesi, 1 yelkenli tekne bugün sabah saatlerinde battı.
Olumsuz hava şartlarının ülkemizi yeniden etkisi altına almasıyla Gazimağusa sahilinde bulunan 2 balıkçı teknesi 1 sürat teknesi, 1 yelkenli tekne bugün sabah saatlerinde battı.Son günlerde ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağış ve fırtına Gazimağusa'da teknelere maddi zarar verdi.
Gazimağusa bölgesinde şiddetli rüzgâr etkili olmaya devam ediyor.