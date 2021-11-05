Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu kermes düzenledi

Gazimağusa’da Bandabuliya’da yer alan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de katıldı.
Belediyeden verilen bilgiye göre, 90 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde, ahşap, seramik, dikiş, boya, takı, mum ve baskı atölyelerinde öğrencilerin yaptığı çeşitli üretimler sergilendi ve satışa sunuldu. Sergi yarın da açık olacak.
05 Kasım 2021 Cuma 19:45
Gazimağusa’da Bandabuliya’da yer alan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de katıldı.
Son Güncelleme: 05.11.2021 20:36