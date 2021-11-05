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Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu kermes düzenledi

Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, sergi ve kermes etkinliği düzenledi. 

05 Kasım 2021 Cuma 19:45
Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu kermes düzenledi

Gazimağusa’da Bandabuliya’da yer alan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de katıldı.  
Belediyeden verilen bilgiye göre, 90 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde, ahşap, seramik, dikiş, boya, takı, mum ve baskı atölyelerinde öğrencilerin yaptığı çeşitli üretimler sergilendi ve satışa sunuldu. Sergi yarın da açık olacak.

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Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen konuşma da yaptı. 
 

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Son Güncelleme: 05.11.2021 20:36
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