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Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneği yeni başkanı Mustafa Onuk

Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneği Genel Kurulu yapıldı

31 Ağustos 2021 Salı 10:00
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneği yeni başkanı Mustafa Onuk

Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneği’nin (GOSB DER) genel kurulu yapıldı, toplantıda yeni yönetim kurulu seçimi de gerçekleştirildi.

Dernek açıklamasına göre seçim sonucunda Mustafa Onuk Yönetim Kurulu Başkanı, Serkan Demir Genel Sekreter, Veli Çelik Mali Sekreter, Yılmaz Demir ve Hulus Hulusioğlu Yönetim Kurulu Üyeleri, Serkan Bereket ve Ali Ağaoğlu yedek üye olarak görevlendirildi.

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Nejat İyican Disiplin Kurulu Başkanı, Ferhat Yüksel Katip, Süleyman Çerçi üye olarak çalışacak; Denetim Kurulu ise Mustafa Erdoğan, İsmail Konu ve Özlem Akıllıoğlu’ndan oluşturuldu. Denetim Kurulu yedek üyeleri ise Soner Özenir ve Cenk Aydın Damgacı.

Açıklamada, uzun süredir faaliyetlerine ara veren derneğin faal hale getirilerek Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nin sorunlarına çözüm getirebilmek ve gelişmesine öncülük etmek için çalışacağı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 31.08.2021 10:34
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