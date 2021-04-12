Gazimağusa Muhtarlar Derneği, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs konusundaki duruşuna destek belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme ve dernek yönetimini kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya’nın da hazır bulunduğu görüşmede Dernek, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusundaki duruşuna tam destek verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, muhtarların, yerel yönetimlerin en değerli unsurlarından biri olduklarını ifade ederek, muhtarların halk tarafından seçilen, halkla en yakın temas halinde ve kamuoyunun nabzını tutan insanlar olduklarını kaydetti.

“MUHTARLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ÖNEMLİ”

Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin, kendisine verdiği destekten duyduğu mutluluğu ifade eden Tatar, muhtarların her türlü konudaki görüş ve önerilerinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

“KIBRIS TÜRKÜ EGEMENLİĞİNDEN VE KENDİ KENDİNİ YÖNETME HAKKINDAN VAZGEÇEMEZ”

Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili halkın iradesinin Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngördüğüne dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinden ve kendi kendini yönetme hakkından vazgeçemeyeceğine vurgu yaptı ve Türkiye ile eylem ve fikir birlikteliği içerisinde olunduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bölgedeki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizdi.

“YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLETİN İŞ BİRLİĞİNİ ÖNGÖREN BİR ÇÖZÜM İÇİN YAPICI TUTUMUMUZ SÜRECEKTİR"

Cumhurbaşkanı, Nisan ayı sonunda gerçekleşecek 5+BM formatındaki gayri resmi görüşmede Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir çözüm için yapıcı tutumunu sürdüreceğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk tarafının onayı olmadan bir anlaşma olamayacağını söyleyen Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ve Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğinin olmazsa olmaz olduğunun altını çizerek, bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olduğunu belirtti.

“YAMA OLAMAYIZ”

Kıbrıs Türkü’nün Rum tarafına yama olamayacağını, bunun dünya diliyle yabancı tüm muhataplara aktarıldığını kaydeden Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu eşit iki ortağından biri olan Kıbrıs Türk Halkının kendi egemenliği altında, kendi devletinde, özgürce yaşamasının en insani ve demokratik hakkı olduğunu anlattı.

MUHTARLARDAN TAM DESTEK

Gazimağusa Muhtarlar Derneği yetkilileri de kabulde yaptıkları konuşmada, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusundaki duruşuna tam destek vererek, Nisan ayı sonunda gerçekleşecek 5+BM formatındaki gayri resmi görüşmede başarılar diledi.