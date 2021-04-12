banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pandemide huzurlu bir masal
Pandemide huzurlu bir masal
YDP Kurultayı önemli mesajlar verdi…
YDP Kurultayı önemli mesajlar verdi…
“İstikrar” ya da “ben yok, biz varız”
“İstikrar” ya da “ben yok,...
Aşı gelmezse B planımız var mı?
Aşı gelmezse B planımız var...
banner376
Flaş Haber
YDÜ'de panik!
Kapat

Gazimağusa Muhtarlar Derneği, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs konusundaki duruşuna destek belirtti

 

12 Nisan 2021 Pazartesi 15:45
Gazimağusa Muhtarlar Derneği, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs konusundaki duruşuna destek belirtti
banner337

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme ve dernek yönetimini kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya’nın da hazır bulunduğu görüşmede Dernek, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusundaki duruşuna tam destek verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, muhtarların, yerel yönetimlerin en değerli unsurlarından biri olduklarını ifade ederek, muhtarların halk tarafından seçilen, halkla en yakın temas halinde ve kamuoyunun nabzını tutan insanlar olduklarını kaydetti.

“MUHTARLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ÖNEMLİ”

Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin, kendisine verdiği destekten duyduğu mutluluğu ifade eden Tatar, muhtarların her türlü konudaki görüş ve önerilerinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

“KIBRIS TÜRKÜ EGEMENLİĞİNDEN VE KENDİ KENDİNİ YÖNETME HAKKINDAN VAZGEÇEMEZ”

Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili halkın iradesinin Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngördüğüne dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinden ve kendi kendini yönetme hakkından vazgeçemeyeceğine vurgu yaptı ve Türkiye ile eylem ve fikir birlikteliği içerisinde olunduğunu söyledi.

banner341
Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bölgedeki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizdi.

“YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLETİN İŞ BİRLİĞİNİ ÖNGÖREN BİR ÇÖZÜM İÇİN YAPICI TUTUMUMUZ SÜRECEKTİR"

Cumhurbaşkanı, Nisan ayı sonunda gerçekleşecek 5+BM formatındaki gayri resmi görüşmede Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir çözüm için yapıcı tutumunu sürdüreceğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk tarafının onayı olmadan bir anlaşma olamayacağını söyleyen Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ve Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğinin olmazsa olmaz olduğunun altını çizerek, bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olduğunu belirtti.

“YAMA OLAMAYIZ”

Kıbrıs Türkü’nün Rum tarafına yama olamayacağını, bunun dünya diliyle yabancı tüm muhataplara aktarıldığını kaydeden Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu eşit iki ortağından biri olan Kıbrıs Türk Halkının kendi egemenliği altında, kendi devletinde, özgürce yaşamasının en insani ve demokratik hakkı olduğunu anlattı.

MUHTARLARDAN TAM DESTEK

Gazimağusa Muhtarlar Derneği yetkilileri de kabulde yaptıkları konuşmada, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusundaki duruşuna tam destek vererek, Nisan ayı sonunda gerçekleşecek 5+BM formatındaki gayri resmi görüşmede başarılar diledi.

banner360
Son Güncelleme: 12.04.2021 16:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Komisyonu hellimi korumalı ürün olarak tescil etti
Avrupa Komisyonu hellimi korumalı ürün olarak tescil etti
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Tıp-İş’ten hükümete “bir kez daha uyarı”
Tıp-İş’ten hükümete “bir kez daha uyarı”
Karşıyaka’da ani ölüm...
Karşıyaka’da ani ölüm...
LTB sivrisinek mücadelesinin kapsamını genişletti
LTB sivrisinek mücadelesinin kapsamını genişletti
Kapalı turizm başlıyor
Kapalı turizm başlıyor
Cypfruvex'den açıklama
Cypfruvex'den açıklama
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Ev karantinasına uymayanlar YANDI!
Ev karantinasına uymayanlar YANDI!
Zaroğlu meclise gidemedi
Zaroğlu meclise gidemedi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim