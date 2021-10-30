Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun kurultayda konuştu

UBP 22. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanı, Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Kurultay’ın açılışında yaptığı konuşmada, 22. Olağan Kurultay’a katılan herkese teşekkür etti.

Atun, Divanın adayların önerisiyle seçildiğini belirterek, bu konuda kendilerine duyulan güvene teşekkür etti ve kurultayın, “devleti kuran yaşatan sahip çıkan” UBP için hayırlara vesile olmasını diledi.

UBP’nin, ülkeyi, ekonomik, kalkınma ile müreffeh yarınlara taşıyacak tek parti olduğunu söyleyen Atun, partinin iktidara en güçlü aday olduğunu ifade etti ve tüm adaylara başarılar yanında KKTC ve UBP için hayırlı olmasını diledi.