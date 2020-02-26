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Gazimağusa-Maraş’ta ilk etapta 376 konut inşa edilecek

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri kapsamında ilk olarak Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projelerine başlanacak. Maraş’ın öncelikli bölge olarak belirlendiği projede, bu bölgeye ilk etapta toplam 376 konut inşa edilmesi hedefleniyor.

Gazimağusa-Maraş’ta ilk etapta 376 konut inşa edilecek

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri kapsamında ilk olarak Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projelerine başlanacak. Maraş’ın öncelikli bölge olarak belirlendiği projede, bu bölgeye ilk etapta toplam 376 konut inşa edilmesi hedefleniyor.

26 Şubat 2020 Çarşamba 14:10
Gazimağusa-Maraş’ta ilk etapta 376 konut inşa edilecek
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SOSYAL KONUT PROJELERİ TANITIMI (4- SON)

GAZİMAĞUSA-MARAŞ’TA İLK ETAPTA 376 KONUT İNŞA EDİLECEK

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri kapsamında  ilk olarak Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projelerine başlanacak. Maraş’ın öncelikli bölge olarak belirlendiği projede, bu bölgeye ilk etapta toplam 376 konut inşa edilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri bugün “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtıldı.

Etkinlikte, konuşmaların ardından yapılan sunumda, proje hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Verilen bilgilere göre, Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projeleri, iki yıllık çalışmalar sonucunda tamamlandı. Yapılan hane halkı anketi sonuçları ve ihtiyaç analiz raporları dikkate alınarak ilk olarak Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projelerine başlanması uygun bulundu. Lefke, İskele, Lefkoşa-Alayköy’de arazi tespitleri tamamlandı. Girne için arazi tespit çalışmaları son aşamaya getirildi.

MARAŞ’TA 4 BİN 200 YURTTAŞA YENİ YAŞAM ALANI

Maraş olarak nitelendirilen Anadolu, Canbulat, Harika, Lala Mustafa Paşa, Namık Kemal, Pertev Paşa ve Piyale Paşa öncelikli bölge olarak belirlendi. Maraş Bölgesinde yaklaşık olarak 4 bin 200 kişiye yeni yaşam alanı sunacak olan proje,  bin 192 daireden ve sosyal donatılardan oluşan yaşam şehri konsepti vizyonuyla hazırlandı. Gazimağusa-Maraş Sosyal Konut projesinin 3 etapta tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında; dükkanlar, okul, sağlık ocağı, spor sahaları, parklar ve etüt merkezleriyle birlikte çağdaş yaşama dair ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor.

İLK ETAPTA 376 KONUT İNŞA EDİLECEK

Sosyal Konut Projelerinin ilk adımı olan Gazimağusa – Maraş’ın ilk etabında toplam 376 konut inşa edilmesi hedeflendi. Projede 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle konut sahibi olamayan yurttaşlara uzun vadeli, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunulacak.

Açıklamaya göre projede, ortak kullanım alanları ebeveynlerin çocuklarını konutlarından rahatça kontrol edebileceği şekilde planlanırken, geniş ve ferah yeşil alanları ile birlikte çocukların arkadaşlarıyla birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri ortamlar yaratıldı. Projede, sosyal yaşam sitesine uygun şekilde futbol ve basketbol sahaları ile tenis kortu her yaştan yurttaşlara sporla iç içe, sağlıklı bir ortam sunmak üzere tasarlandı.

Yurttaşların günlük alışveriş ihtiyaçlarını karşılayacak, konutlarından dükkânlara yürüyebilecekleri bir düzende yapılacak projelerde, bisiklet yolarına da yer verilecek.

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Proje kapsamında talep eden yurttaşlara küçük bahçeler de kiralanacak.

ENGELSİZ YAŞAM ALANLARI OLACAK

Gazimağusa-Maraş Sosyal Konut Projesi kapsamında 6 adet 3 katlı binanın zemin katları da yüzde yüz engelsiz olarak tasarlandı.

12 daire 2+1 ve 12 daire de 3+1 olmak üzere toplamda 24 daire engelli yurttaşların kullanımına uygun şekilde yapılacak. Projenin, engelsiz yaşam alanları sunabilmesi açısından ortak kullanım alanları da engelli vatandaşlara uygun olarak tasarlandı. Projede ayrıca engelsiz çocuk oyun alanları da yer aldı.

SAĞLIK OCAĞI VE OKULLAR HALKA AÇIK OLACAK

Gazimağusa-Maraş Projesi kapsamında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yapılan istişareler ışığında çevre halkına da hitap edecek 15 bin m2 alana sahip 250 öğrencilik ilkokul, 75 öğrencilik okul öncesi çocuğun eğitim göreceği okullar planlandı. Sağlık Bakanlığıyla yapılan istişareler ışığında da projede yer alan 2 bin metrekarelik sağlık ocağı, bölge halkına da hizmet verecek şekilde düşünüldü. Hedeflenen proje kapsamında okul ve sağlık ocağı ile birlikte toplam 19 bin metrekarelik alan kamuya açılmış olacak. 

KİMLER BAŞVURABİLECEK

Proje için başvuru kriterleri şöyle:

KKTC vatandaşı olmak.

25 yaşını doldurmuş olmak, ya da 25 yaşından küçük olması durumunda evli olmak.

Kendisinin eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının oturmaya elverişli tapulu bir konutu bulunmaması.

Kendisinin eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının konut yapımına elverişli arsa niteliği taşıyan arazisi bulunmamak.

Sözleşme ile taksit yöntemi ile konut koçanı almamış olmak.

Konut keşif maliyetinin yüzde 20’sini peşin ödeyebilecek mali imkana sahip olmak.

Sosyal Konut Yasası ve veya Hali Araziler Yasası uyarınca konut veya kırsal kesim arsası ile hali arazi almamış olmak.

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Son Güncelleme: 26.02.2020 17:59
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