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Gazimağusa Limanı’nda yine mülteci dramı

Gazimağusa Limanı’nda yine mülteci dramı

14 Mart 2019 Perşembe 17:14
Gazimağusa Limanı’nda yine mülteci dramı

GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA YİNE MÜLTECİ DRAMI                                   

13 Mart 2019 tarihinde akşam saat 19.30 sıralarında PGM Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesine bağlı Polis ekipleri Gazimağusa Limanı’nda operasyon gerçekleştirdi. Mersin’den gelen Viya Famagusta isimli gemiden rıhtıma inen A. A isimli yönetimindeki TGD.880 plakalı tır aracın dorsesi içerisinde bulunan ikisi kadın 15 Suriye uyruklu mülteci ve aktarma işine yardımcı olan 4 kişi olmak üzere toplam 19 kişi Polis tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı.

14.3.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan 19 zanlı ile ilgili olgular tahkikat memuru Hakan Savtekin tarafından mahkemeye aktarıldı.

Savtekin verdiği şahadette 13.3.19 akşamı 1930 sıralarında Mersin’den gelen Viya Famagusta isimli gemiden dışarı çıkan Zanlı  A. A yönetimindeki TGD 880 plakalı tırın park alanına gittikten sonra ayni gemiden çıkan Zanlı  F. B yönetimindeki THS 502 plakalı tırın konu aracın yanına giderek park ettiğini belirtti. Akabinde JH 958 plakalı çöp arabası ile limana gelen zanlı  E.Ö ‘in aracını bahse konu iki tırın arasına park ettiğini belirten Savtekin bu aşamada TGD. 880 plakalı tırın branda ile kapalı dorsesi  içinde bulunan mültecilerin çöp kamyonuna aktarma işlemi gerçekleştiren zanlı  E.Ö, Zanlı  A.A ve onlara yardımcı olan zanlı  F.B ile olay mahalline gelen çöp kamyonunun yasal sahibi M. Ö. ve 15 mülteci Polis  tarafından tutuklandığını söyleyen Savtekin zanlılara Ağır bir suç işlemek maksadıyla ittifak kurmak ve muhaceret yasasına aykırı hareket etmek suçlarından dosya tanzim edildiğini, zanlı 1, 3 ve 4 ün itiraf niteliğinde olmayan ifade verdiğini belirterek tahkikatın tamamlanması için 1 gün tutukluluk emri talep etti. belirtti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 1 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını, zanlı 1 in de Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini emretti. (MHA)

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