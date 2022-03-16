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Gazimağusa Limanı için çalışmalar hızlanıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin deniz limanlarının dünya standartlarına yükseltileceğini ve kamu-özel ortalığında işletilmesinin önünü açmak için çalışmalara hız verileceğini söyledi.

16 Mart 2022 Çarşamba 16:15
Gazimağusa Limanı için çalışmalar hızlanıyor

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, KKTC deniz limanlarının durumu ve sorunları ile ilgili Gazimağusa Liman Başkanlığı’nda yapılan  sunumun ardından yaptığı açıklamada, Gazimağusa Limanı ile Girne Turizm Limanı’nın mevcut durumu nedeniyle ülke ekonomisine gereken katkıyı yapamadığını belirtti.

Arıklı, özellikle Gazimağusa Limanı’nın turizme kazandırılması durumunda, ambargolara rağmen hem bölge hem de ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynayabileceğine işaret etti.

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“Limanlar Dairesi Müdürlüğü ve liman başkanlarımızdan limanların sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledim. Oldukça faydalı bilgiler verdiler. Bir an önce Gazimağusa Limanı’nın ülke ekonomisine yaptığı katkıyı artırmak için kamu-özel ortaklığında işletilmesi ile ilgili çalışmalarımıza hız vereceğiz” diyen Arıklı, Gazimağusa Limanı’nda ki sorunların uzun yıllar sürdüğünü ve artık ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Sunum sırasında Limanlar Dairesi Müdürü Hasan Curcioğlu, Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nün çalışmaları konusunda Bakan Arıklı’ya bilgi verirken, Gazimağusa Liman Başkanı Kemal Yapıcı ve Girne Liman Başkanı Ahmet Beyoğlu limanların sorunlarıyla ilgili bilgi aktardı.  

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener ve Özel kalem Müdürü Hande Güzoğlu da sunum sırasında hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 16.03.2022 17:10
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