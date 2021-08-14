Gazimağusa- Lefkoşa anayolunda kaza

Pirhan- Dörtyol arasında meydana gelen ve dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolunun, Pirhan- Dörtyol arasında Gazimağusa istikametine doğru seyreden bir araç sürücüsü kullanımındaki araç ile aynı yöne giden 2 ayrı araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Gazimağusa'dan Lefkoşa yönüne seyreden başka bir araçla çarpışmıştı.

Dört aracın karıştığı kazada yaralanan ancak isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.