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Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza

42 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti..

08 Ocak 2022 Cumartesi 08:15
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza

08.01.2022 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Yeniboğaziçi’nde sakin Erman KUŞAF (E-42), yönetimindeki GD 043 plakalı pickup araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Dörtyol köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından önce orta refüj üzerine çıkıp kontrolsüz bir şekilde tekrar anayola giriş yaptıktan sonra tekrar yolun solundan yoldan çıkarak 1.5 metre derinliğindeki boş alana düşüp zeytin ağacına çarpmıştır.

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Araç sürücüsü Erman KUŞAF olay yerine yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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