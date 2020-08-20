Gazimağusa – Lefkosa Anayolu'nda kaza

Bugün saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa – Lefkosa Anayolu üzerinde, Ayşe Özyolcu (K-29), yönetimindeki MV 004 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yonca Kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla artmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ayşe Özyolcu ve araçta yolcu olarak bulunan Atlas Özyolcu (E-6), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.