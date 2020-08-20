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Gazimağusa – Lefkosa Anayolu'nda kaza

2 kişiş yaralandı

20 Ağustos 2020 Perşembe 12:01
Gazimağusa – Lefkosa Anayolu'nda kaza
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Bugün saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa – Lefkosa Anayolu üzerinde, Ayşe Özyolcu (K-29), yönetimindeki MV 004 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yonca Kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla artmıştır.

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Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ayşe Özyolcu ve araçta yolcu olarak bulunan Atlas Özyolcu (E-6), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe ÖzyolcuAtlas Özyolcu
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