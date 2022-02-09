Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda yarın ot temizliği ve ağaç budaması yapılacak
Karayolları Dairesi, yarın Gazimağusa-Lefkoşa bölünmüş ana yolunda ot temizliği ve ağaç budama yapılacağını duyurdu.
Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda yarın ot temizliği ve ağaç budaması yapılacak
Karayolları Dairesi, yarın Gazimağusa-Lefkoşa bölünmüş ana yolunda ot temizliği ve ağaç budama yapılacağını duyurdu.
09 Şubat 2022 Çarşamba 12:45
Karayolları Dairesi, 08.00-17.00 saatleri arasında bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmelerini ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
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