Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan duyurdu

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, alkollü içli satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerine ekli olarak bağlı olduğu belediyeden İşletme İzni Belgesi, işyeri ile ilgili koçan fotokopisi veya kira ise Vergi Dairesi’nden onaylanmış kira sözleşmesi, eski alkollü içki satış lisansının fotokopisi ve Otellerin Sınıflandırma Belgesi ile Gazimağusa Kaymakamlığı’na müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.



