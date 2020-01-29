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Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan duyurdu

Gazimağusa Kaymakamlığı, Alkollü İçkiler Satış Yasası uyarınca 2020 yılı için alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat tarihine kadar Kaymakamlığa dilekçe vermeleri gerektiğini duyurdu.

Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan duyurdu

Gazimağusa Kaymakamlığı, Alkollü İçkiler Satış Yasası uyarınca 2020 yılı için alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat tarihine kadar Kaymakamlığa dilekçe vermeleri gerektiğini duyurdu.

29 Ocak 2020 Çarşamba 07:41
Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan duyurdu

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, alkollü içli satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerine ekli olarak bağlı olduğu belediyeden İşletme İzni Belgesi, işyeri ile ilgili koçan fotokopisi veya kira ise Vergi Dairesi’nden onaylanmış kira sözleşmesi, eski alkollü içki satış lisansının fotokopisi ve Otellerin Sınıflandırma Belgesi ile Gazimağusa  Kaymakamlığı’na müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi. 
 


 

Son Güncelleme: 29.01.2020 10:52
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Kaymakamlığı Duyuru
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