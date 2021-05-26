Gazimağusa kaymakamı sözleşmeleri feshetti ortalık karıştı

GAZİMAĞUSA KAYMAKAMI SÖZLEŞMELERİ FES ETTİ ORTALIK KARIŞTI

Ergün YAHAT

Gazimağusa'ya bağlı Mormenekşe köyünde 2008 yılından bu güne kadar verilen onlarca ağıl yeri sözleşmelere uyulmadığı için Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal tarafından iptal edildi .

Kaymakamın bu girişimi büyük takdir yanında tepkileride beraberinde getirdi. Köyde verilen bazı onlarca ağıl yerine yıllardır çivi dahi çakılmadığı bazı kişilerin verilen ağıl yerlerine inşaat yaptığı bazı kişilerin ise aldıkları ağıl yerlerini hava parasına sattıkları idda edilirken .

Köy muhtarı Sayım Aytürk Kaymakamlığın ve içişleri bakanlığının yanlış yaptıklarını yıllardır verdikleri ağıl yerlerinin alt yapısı olmadığından dolayı insanların mandıra yapamadığını gerekirse mağdur kişiler ile kaymakamlığı dava edeceklerini söyledi Aytürk yazılklar olsun böyle düşünceye diyerek başbakanı ve ilgili bakanı göreve çağırdığını söyledi. Mormenekşe köyü sakinlerinden bir gurup ise işte bu yağma düzeni cesur adım atarak önlediği için Kaymakam Kemal Serpal'ı tebrik ederken görüşünü almak istediğimız kaymakam Kemal Serpal'in telefonun kapalı olduğu görüldü.