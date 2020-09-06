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Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal'dan önemli uyarı

06 Eylül 2020 Pazar 21:21
Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal'dan önemli uyarı
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ERGÜN YAHAT

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Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal son günlerde ülkemizde hızla yayılan korona virüs olayı dolayısıyle halkımızın güvenliği ve sağlığı sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Serpal'ın paylaşımı

Kişiye sorsalar ;önce sağlık yoksa eğlence mi diye çok büyük çoğunluk önce SAĞLIK diyecek,geldiğimiz bu noktada vaka sayılarının katlanarak arttığı bu günlerde insanlarımızın bu kadar rahat oluşu mekan sahiplerinin gerekli önlemi almayışları,sağlık kurulunun sağlık konusunda 1 adım önde olması gerekirken ,zamanında alınmayan kararlar nedeniyle önümüzdeki günlerde çok insanımızın kendilerini bu vakaların içinde olması kaçınılmaz olacaktır. Çok geç olmadan herkes üstüne düşeni lütfen yapsın, bu salgın öldürmüyor olabilir ama bir süre rahatınızın kaçacağı, özgürlüğünüzün kısıtlanacağı ve sevdiklerinizin çok üzüleceği gün gibi ortadır. Sonradan keşke dememek için iyi düşünün önce sağlıklı mı, yoksa kontrolsüz mekanlarda eğlence'mi

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