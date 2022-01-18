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Gazimağusa-Karpaz anayolunda korkutan kaza

18 Ocak 2022 Salı 21:28
Gazimağusa-Karpaz anayolunda korkutan kaza

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün  saat 16.00 sıralarında Gazimağusa – Karpaz anayolu 34- 35 kilometreleri  arası Pamuklu köyü önlerinde Bafra’da sakin Karl Owe Peter LJUNHVALL (E-64) yönetimindeki GD 638 plakalı araç ıle Gazimağusa istikametinden Dıpkarpaz istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu yolun sağ tarafına geçmesi neticesinde o esnada Dipkarpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Yeşilköy’de sakın Osman YESILDALLI (E-38) yönetimindeki GF 056 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpması sonucu yaralanma ve hasarla neticelenen bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kaza sonucu Karl Owe Peter LJUNHVALL ambulans ile kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip sağ el bileğinde ve kaburgalarında kırık tespit edilerek  müşaade altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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