Gazimağusa-Karpaz anayolu üzerinde boş bir arazide yangın çıktı
Gazimağusa-Karpaz anayolu üzerinde boş bir arazide yangın çıktı
10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:08
Yeniboğaziçi Salamis Hotel arası ile Kristal Rocks Hotel arasındaki boş arazide bugün saat 12.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. (MHA)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.