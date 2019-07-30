Gazimağusa Kaleiçi’nde faciaya ramak kaldı

Gazimağusa’da dün akşam 21.30 sıralarında Canbulat Caddesinde seyir halinde giden HU 113 plakalı araç, park halindeki NR 006 plakalı araca çarptı. Caddede oturan insanların üzerine doğru gelen HU 113 plakalı araç sürücüsü park halindeki araca çarparak durabildi. Kaza, çevredeki insanların panik yaşamasına neden oldu.