Gazimağusa Kaleiçi’nde faciaya ramak kaldı
Gazimağusa’da dün akşam 21.30 sıralarında Canbulat Caddesinde seyir halinde giden HU 113 plakalı araç, park halindeki NR 006 plakalı araca çarptı. Caddede oturan insanların üzerine doğru gelen HU 113 plakalı araç sürücüsü park halindeki araca çarparak durabildi. Kaza, çevredeki insanların panik yaşamasına neden oldu.
Kaza sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya sebep olan HU 113 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu anlaşıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)
Son Güncelleme: 30.07.2019 12:05