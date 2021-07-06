Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu, Covid 19 ile ilgili denetimlerin daha etkin hale getirilmesi amacıyla toplantı yaptı

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü adına Kamil Ağcabay’ın katıldığı belirtildi.

Kaymakamlıktan verilen bilgiye göre, Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

"1-Kaymakamlık, belediye, zabıta ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü personelinden oluşacak ekipler, özellikle cafe, bar, meyhane, restoran gibi işyerlerinin en yoğun olduğu İsmet İnönü Bulvarı, Sur içi, Laguna Bölgesi ve Mutluyaka’da bulunan işyerlerinin günün en yoğun saatlerinde olmak üzere günde en az 2-3 kez yakın denetime alacaklardır.

2-Bar, restoran, meyhane, cafe ve kahvehanelerde; 2 metre mesafe kuralına uyulması, çalışan personelin maske takmasının zorunlu olması, girişlerde ateş ölçülmesi, nargile kullanımı konusunda hijyenin önemine dikkat edilmesi, girişlerde dezenfektan bulundurulması.



3-Berber ve Kuaförlerde, maske kullanılmasının zorunlu olması, koltuk mesafelerinin 2 metre olması, mekanın büyüklüğüne göre müşteri sayısının belirlenmesi, müşterilerin hakkında kayıt tutulması, girişlerde dezenfektan bulundurulması ve ateş ölçülmesi.4-Marketlerde, maskesiz giriş yapılmaması, mesafe kurallarına uyulması, büyük marketlerde kapıda güvenlik olması ve mekan büyüklüğüne göre sınırlı sayıda müşteri alınması, girişlerde dezenfektan ve ateş ölçer bulundurulması.5-Kurallara uymayanlar hakkında işyeri kapatma dahil yasal işlem başlatılacaktır."