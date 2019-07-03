Gazimağusa İlçe Başkanı izinsiz olarak hurma ağaçlarını söktü

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran’ın, Geçitkale’de izinsiz olarak hurma ağaçlarını yerinden sökerek kendi yaptığı bir tatil köyü inşaatına ekmesi iddiası bölge halkı arasında büyük bir infial yarattı.

Geçtiğimiz iki dönem Geçitkale Belediye Başkanlığına adaylığını koyan ve yakın zamanda UBP Gazimağusa İlçe Başkanı olan Olsan Oran, geçtiğimiz pazar günü konu ile ilgili herhangi bir daireden izin almaksızın, iş makinelerini ve tırlarını Geçitkale’ye getirerek, muhtelif yerlerden büyük hurma ağaçlarını yerlerinden sökerek, inşaatını yaptığı bir tatil köyünün bahçesine diktiği iddiası bölge halkı tarafından infial yarattı.

Mağusa Kaymakamlığı ve polis, bölgede yaşanan infial sonrası gelen şikayetleri değerlendirerek bahse konu hakkında soruşturma başlattı. (MHA)