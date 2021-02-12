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Gazimağusa Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına 2'nci doz aşı uygulaması yarın başlıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının aşılanması da devam ediyor..

12 Şubat 2021 Cuma 11:26
Gazimağusa Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına 2'nci doz aşı uygulaması yarın başlıyor
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Ergün YAHAT

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği, sağlık çalışanlarına yönelik aşıların 2.dozlarının yarından itibaren yapılmaya başlanacağını açıkladı.Hastane İdare amiri Mustafa Yaver'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

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"13/02/2021 Cumartesi günü 08:00-16:00 saatleri arasında hastane çalışanları aşılanacak..

14/02/2021 Pazar günü 08:00-16:00 saatleri arasında diğer sağlık çalışanları (Eczacı,Diyetisyen vs..) aşılanacak..

Önemli not: Aşı karnesini yanında getirmeyenlere aşı yapılamayacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa HastanesiSağlık çalışanlarına Covid Aşısı
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