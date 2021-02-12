Gazimağusa Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına 2'nci doz aşı uygulaması yarın başlıyor

Ergün YAHAT

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği, sağlık çalışanlarına yönelik aşıların 2.dozlarının yarından itibaren yapılmaya başlanacağını açıkladı.Hastane İdare amiri Mustafa Yaver'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"13/02/2021 Cumartesi günü 08:00-16:00 saatleri arasında hastane çalışanları aşılanacak..

14/02/2021 Pazar günü 08:00-16:00 saatleri arasında diğer sağlık çalışanları (Eczacı,Diyetisyen vs..) aşılanacak..

Önemli not: Aşı karnesini yanında getirmeyenlere aşı yapılamayacaktır"