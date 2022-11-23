Gazimağusa Hastanesi’nde Grev!

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 3 saatlik uyarı grevi gerçekleştirildi.



“İstihdam sorununun çözülememesinden dolayı” çıkılan eylem dolayısıyla Acil Servis dışındaki birimlerde 09:00-12:00 saatleri arasında hizmet verilmedi.



Basına açıklamada bulunan KAMU-SEN Başkanı Metin Atan grev gerekçelerini aktardı.



Atan: Nakil taleplerinin sağlık bakanlığı ve kamu hizmeti komisyonu tarafından dikkate alınmıyor, hastanede çalışanların mağdur ediliyor, bu kabul edilemez.



Çalışanların haklarının aranması yönünde gerekeni yapacaklarını belirten Atan, Bugün yaptıkları 3 saatlik uyarı grevinin arkasının geleceğini ifade etti. (MHA)