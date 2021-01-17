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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimi

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta polis dün gece gerçekleştirdiği asayiş ve trafik kontrolünde toplam 143 sürücü ve kumarhaneye girmesi yasak 19 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

17 Ocak 2021 Pazar 12:25
Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimi
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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta polis dün gece gerçekleştirdiği asayiş ve trafik kontrolünde toplam 143 sürücü ve kumarhaneye girmesi yasak 19 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polisin açıklamasına göre, adı geçen ilçelerde gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri ve bahis evleri denetlendi. Denetim sonunda kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 9 kişi Gazimağusa’da, 10 kişi de Girne’de tespit edildi. Güzelyurt’daki bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği açıklandı.

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Trafik polisi ise gerçekleştirdiği denetimler sonucu Gazimğusa’da kontrol ettiği 205 aracın 49’unun sürücüsünün suç işlediğini tespit ederek, yasal işleme giderken, 1 araç trafikten men edildi.

Girne’de ise 240 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 61 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken 4 aracın trafikten men edildiğini açıklayan polis, Güzelyurt’ta kontrol ettiği 386 aracın 33’ünün sürücüleri hakkında yasal işleme gitti.

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Son Güncelleme: 17.01.2021 12:44
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