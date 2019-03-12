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“Gazimağusa Gezi Rehberi” kitabı tanıtıldı

“Gazimağusa Gezi Rehberi” kitabı tanıtıldı

12 Mart 2019 Salı 14:02
“Gazimağusa Gezi Rehberi” kitabı tanıtıldı

Ada Kent Üniversitesi öğrencilerinin kenti tanıması için hazırlanan “Gazi Mağusa Gezi Rehberi” kitabı tanıtıldı.

Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi  Prof. Dr. İsmail Güleç  tarafından hazırlanan  ve üniversitenin ilk yayını olarak da kayda geçen, 159 sayfadan oluşan kitapta,  Gazimağusa’nın bir çok tarihi ve turustik yeri hakkında fotoğraflarla desteklenmiş bilgi veriliyor.

Kitabın sonunda ise Gazimağusa’yı gezenlerin aradıklarını rahat bulmaları amacıyla tarihi yerlerin numaralandırıldığı bir de harita mevcut.

Ada Kent Üniversitesi’ndeki öğrencilerin yaşadıkları Gazimağusa’yı iyice tanımaları amacıyla hazırlanan kitabın  Gazimağusa Belediyesi aracılığıyla  öğrencinin dışında Gazimağusa’yı gezmek isteyenlere de  ulaştırılması  düşünülüyor.

Kitabın adı da oldukça dikkat  çekici. “Gazimağusa” bitişik yazılmasına karşın,  kentin gaziliğine dikkat çekmek ve  gezi sözcüğüyle de uyumlu olması nedeniyle Gazi  Mağusa Gezi Rehberi olarak belirlenmiş.

Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve kitabın yazarı Prof. Dr. İsmail Güleç ile Ada Kent Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Fuat Bayram üniversitede basın toplantısı düzenleyerek,  Gazi Mağusa Gezi Rehberi hakkında açıklamalarda bulundular.

BAYRAM

Rektör, Prof. Dr. Fuat Bayram,  Ada Kent Üniversitesi olarak, Gazimağusa’nın kültürüne, tanıtılmasına  öncülük ederek  kentle özdeşleşmek istediklerini, kitabın da bu açıdan sembolik bir önemi olduğunu kaydetti.

Bayram,  Ada Kent Üniversitesi olarak  KKTC yükseköğretimine katkı yanında,  ülkenin kültürü, eğitimi, tarihi ve hukuki problemleri gibi  her alanda  ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Gezi Rehberi kitabının üniversitenin ilk yayını olduğuna dikkat çeken Bayram, bu çalışmayı tüm KKTC’yi kapsayacak şekilde genişleteceklerini söyledi.

Üniversite hakkında bilgi veren Bayram, 2015’te kurulan ve 2018-2019 akademik yılında eğitime başlayan Ada Kent Üniversitesi’nin Türkiye’de 30 yılı aşkın süredir tecrübesi bulunan ve  okul öncesinden başlayarak  üniversiteye kadar uzanan marka bir eğitim kurumunun KKTC’deki yükseköğretim halkasını oluşturduğunu kaydetti.

7 fakültede yaklaşık 230 öğrenciyle eğitime başladıklarını belirten Bayram,  uzmanlaşmış eğitim modeline göre dizayn edilmiş tematik bir üniversite olduklarını söyledi.

Bayram,  amaçlarının KKTC yükseköğretimine  sayısaldan çok nitelik olarak katkı sağlamak  olduğunu sözlerine ekledi.

GÜLEÇ

Prof. Dr. İsmail Güleç, kitabı öğrenciler için hazırladıklarını ancak isteyen herkesin bu kitaptan yararlanabileceğini belirtti.

Güleç, 3 ile 5 yıl Gazimağusa’da yaşayacak öğrencilerinin kenti iyice bilmesi ve öğrenmesi gerektiğinden hareketle kitabı hazırladıklarını vurgulayarak, “Öğreencimiz, Lala Mustafa Paşa Camii’ni, Othello Kalesi’ni, Canbulat Müzesi’ni bilmeden  dönerse, bu bizim de eksikliğimiz olur düşüncesindeyiz” dedi.

Kitabı yazmadan önce kentte bu kadar çok tarihi eser bulunduğunu bilmediğini kaydeden Güleç,  kentin bir çok kültür ve tarihi barındırdığını,  onlarca deprem ve doğal afetlere rağmen tarihi eserlerin bugüne kadara gelmesinin  dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Güleç, kitabın, yıkılmaya yüz tutmuş bazı tarihi yapıların yeniden inşa edilmesine vesile olmasını da temenni etti.

Prof. Dr. ismail Güleç,  surlar dışındaki hendekleri düzenleyip, yürüyüş ve spor aktivitelerine açtıkları ve  surları temizleyerek “haşmetli” görüntüsünü ortaya çıkardıkları için başta Gazimağusa Belediyesi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Gazi Rehberi
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