Gazimağusa esnafı eylem hazırlığında!

Esnaf DAÜ,nün bir an önce öğrencilerini adaya çağırıp eğtime başlanmasını istiyor.

Mağusa ve çevresinde bulunan yaklaşık 1800 esnaf, DAÜ Rektörlüğü önünde cuma günü saat 11:00'de eylem çadırı kurarak yeni dönem için alınan kararların yaratacağı problemlerden , öğrencileri adaya gelmeye teşvik edilmemesi gibi sebeplerden ötürü eylem başlatıyor.

Daü Yurtlar birliği,Taksiciler Birliği,Marketçiler Birliği,Restaurantçılar birliği ,Berberler ,Fırıncılar,Konfeksiyoncular,Sucular,Benzinciler ve birçok Mağusa Esnafı bu eyleme destek vereceğini ve de katkı koyacağını dile getirdi.

Tüm Mağusa’da bulunan esnaf temcilcilerinin toplanmalarının sebebi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin senato kararına bir tepki amaçlıdır.

BURADAN VYK, REKTÖR VE SENATOYA ÇAĞRIMIZDIR: ALMIŞ OLDUĞUNUZ BU KARARI BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE UYGULAMAYA DAVET EDİYORUZ.

Daha önce Okuldan yapılan açıklamada Doğu Akdeniz Üniversitesi 12 Ekim’de eğitimlerine başlayacağını, gelebilecek öğrencilerin geleceğini, mücbir sebeplerden dolayı da gelemeyecek öğrencilere online eğitimlerine devam edeceklerini belirtmişti .

Hepimiz biliyoruz ki Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar da yüzde 40 online yüzde 60 yüz yüze eğitim olacak diye belirtildi.