banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
465.282
DOLAR
7.8333
STERLİN
10.4748
EURO
9.5177
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık, yok böyle tuhaflık!
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık,...
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman ve Özersay?
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman...
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal oldu
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal...
banner376

Gazimağusa Devlet Hastanesinde yeni Covid-19 tedbirleri

14 Aralık 2020 Pazartesi 21:52
Gazimağusa Devlet Hastanesinde yeni Covid-19 tedbirleri
banner337
banner351

GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİNDE YENİ COVİD-19 TEDBİRLERİ

Ergün YAHAT

Gazimağusa Devlet hastanesinde son günlerde artış gösteren pozitif vakalar sonrasında hastane başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu başkanlığında toplanan yönetim bir dizi yeni kararlar aldı.

Yarından itibaren geçerli olacak yeni karalarda son günlerde artan yerel vakalar sebebiyle bugün acil durum toplantısı düzenlemiş ve Covid le mücadele /kapsamında ek önlemler alınmıştır.

Buna göre.

1- 7/24 hizmet veren ateş poliklinikteki hemşire sayısı 2 ye çıkarılmıştır.

2- Poliklink hizmetleri tamamen randevulu sisteme geçilmiştir.

3- Hastalar ve hasta yakınları poliklinik bekleme salonuna sosyal mesafe kuralına uygun olarak kontrollu şekilde alınacaktır ancak sistem oturana kadar randevu yanında kısıtlı sayıda ekstra randevusuz hasta bakılacak daha sonra tam randevu sistemine geçilecek. Gereksiz yoğunluğun önüne geçilebilmesi için hastaların randevu saatinde gelmesi için gerekli titizliğin gösterilmesi istenilmektedir.

4- Acil ameliyatlar hariç ameliyat olacak hasta ve refakatçisine yatış öncesi PCR testi yapılacak sonucun negatif çıkması durumunda yatışı yapılabilecektir.daha önce alınan kararlar uyarınca yatan tüm hastalara ve refaketçilerine pcr testi yapılmaktaydı ayrıca da hasta ziyaretleri kaldırılmıştı. Ayrıca PCR test kayıt noktası hastane binası dışına prefabrik yapı içerisine taşınmıştır ve yanına da yine prefabrik yapıda PCR örnek alınma noktası düzenlenmiştir. Hastane içrisindeki insan yoğunluğunu azaltmıştır. Tüm bu önlemleri hastalarımızı ,hasta yakınlarını ve sağlık çalışanlarını korona virüsten maksimum korumayı sağlamak tır. Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu tüm vatandaşların mutlak maske takmalarını ve sosyal mesafelerine dikkat etmeleri yineledi ve bilim kurulunun alımış olduğu kararlara uymaları çağrısında bulundu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Gazimagusa Devlet HastanesiCovid19Mustafa Kalfaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek
UBP Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek
Bakan Arıklı , KKTC Futbolcular Derneği’ni kabul etti
Bakan Arıklı , KKTC Futbolcular Derneği’ni kabul etti
Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi
Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi
Sokaktaki sevimli dostların sağlığı için işbirliği
Sokaktaki sevimli dostların sağlığı için işbirliği
Girne Belediyesi araç filosunu genişletti
Girne Belediyesi araç filosunu genişletti
Okullar kapatılmayacak
Okullar kapatılmayacak
KAR-İŞ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştirdi
KAR-İŞ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştirdi
Arıklı'dan EL-SEN'e şov yapıyor iddiası!
Arıklı'dan EL-SEN'e şov yapıyor iddiası!
Saner: "Son derece yanlış bir adım"
Saner: "Son derece yanlış bir adım"
EL-SEN grev yapmayacak
EL-SEN grev yapmayacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim