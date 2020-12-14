Gazimağusa Devlet Hastanesinde yeni Covid-19 tedbirleri

GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİNDE YENİ COVİD-19 TEDBİRLERİ

Ergün YAHAT

Gazimağusa Devlet hastanesinde son günlerde artış gösteren pozitif vakalar sonrasında hastane başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu başkanlığında toplanan yönetim bir dizi yeni kararlar aldı.

Yarından itibaren geçerli olacak yeni karalarda son günlerde artan yerel vakalar sebebiyle bugün acil durum toplantısı düzenlemiş ve Covid le mücadele /kapsamında ek önlemler alınmıştır.

Buna göre.

1- 7/24 hizmet veren ateş poliklinikteki hemşire sayısı 2 ye çıkarılmıştır.

2- Poliklink hizmetleri tamamen randevulu sisteme geçilmiştir.

3- Hastalar ve hasta yakınları poliklinik bekleme salonuna sosyal mesafe kuralına uygun olarak kontrollu şekilde alınacaktır ancak sistem oturana kadar randevu yanında kısıtlı sayıda ekstra randevusuz hasta bakılacak daha sonra tam randevu sistemine geçilecek. Gereksiz yoğunluğun önüne geçilebilmesi için hastaların randevu saatinde gelmesi için gerekli titizliğin gösterilmesi istenilmektedir.

4- Acil ameliyatlar hariç ameliyat olacak hasta ve refakatçisine yatış öncesi PCR testi yapılacak sonucun negatif çıkması durumunda yatışı yapılabilecektir.daha önce alınan kararlar uyarınca yatan tüm hastalara ve refaketçilerine pcr testi yapılmaktaydı ayrıca da hasta ziyaretleri kaldırılmıştı. Ayrıca PCR test kayıt noktası hastane binası dışına prefabrik yapı içerisine taşınmıştır ve yanına da yine prefabrik yapıda PCR örnek alınma noktası düzenlenmiştir. Hastane içrisindeki insan yoğunluğunu azaltmıştır. Tüm bu önlemleri hastalarımızı ,hasta yakınlarını ve sağlık çalışanlarını korona virüsten maksimum korumayı sağlamak tır. Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu tüm vatandaşların mutlak maske takmalarını ve sosyal mesafelerine dikkat etmeleri yineledi ve bilim kurulunun alımış olduğu kararlara uymaları çağrısında bulundu.