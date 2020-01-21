Gazimağusa'da zincirleme kaza

21.01.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Murat AYDAR (E-47), yönetimindeki CS 803 plakalı araç ile Sulu Çember istikametine seyrettiği sırada, Telefon Dairesi önlerine geldiği zaman, direksiyon basında aniden rahatsızlanması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi neticesinde, o esnada Anıt Çember istikametine doğru seyretmekte olan Uğur ZAFERDEMİR (E-28) yönetimindeki LD 101 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye doğru savrulan LD 101 plakalı araç, o esnada aynı istikamette doğru seyreden Didem KUTGÜN (K-28) yönetimindeki PU 125 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye savrulan PU 125 plakalı araç cadde üzerinde Hamit Bedel Optik önlerinde park halinde bulunan RL 852 plakalı araca, RL852 plaklı araç geriye savrularak arkasında park halinde bulunan ML 473 plakalı araca, ML 473 plakalı araç ise RZ 444 plakalı araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan CS 803 plakalı araç sürücüsü Murat AYDAR (E-47), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek kafa travması ve kalp krizi teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.