Gazimağusa'da Uluçay rüzgarı esmeye başladı

GAZİMAĞUSA'DA ULUÇAY RÜZGARI ESMEYE BAŞLADI

Ergün YAHAT

Gazimağusa'da önümüzdeki yıl yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde partilerin aday adayları yavaş yavaş meydana çıkarken CTP'de ise güçlü bir adayın ismi bugün ön sırada meydana çıktı

.Dr.Süleyman Uluçay'ın adaylığı kesin gibi görülüyor. Gazimağusa bölgesinde çok sevilen birisi olarak bilinen Uluçay'ın sol kesim yanında sağ kesimdende çok oy alacağı kulislerde şimdiden konuşulmaya başlandı bile .KIBRIS MANSET Olarakak Görüşüne başvurduğumuz Dr.Süleyman Uluçay aday adaylık baş vurusunu bugün CTP ilçe binasına verdiğini her şeyin hayırlısı olmasını Gazimağusa halkının hizmet beklediğini, belediyenin siyaset yeri değil hizmet verme yeri olduğunu söyledi.