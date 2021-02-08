Gazimağusa'da ücretsiz PCR imkanı

Gazimağusa Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı ortak çalışması ile Mağusa Gelişim Akademisi Arena Spor Tesisinde ücretsiz PCR testleri bugün yapılmaya başlandı. Yapılacak olan bu ortak çalışmada Mağusa Arena Spor Salonu’nda 08.00-16.00 arasında hizmet verilerek, günde 200 kişiye PCR testi yapılacaktır.

Marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerde çalışanlara bugün ücretsiz PCR testleri yapılmaya başlanmış olup vatandaşlarda yararlanabileceklerdir.

Pazar hariç her gün, söz konusu PCR testi yapılacak kişiler Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılacak paylaşımlar ve duyurulur ile açıklanacaktır. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda özellikle Pazar günü, kendisini temaslı olduğunu düşünenler Gazimağusa Belediyesi’nin acil 0548 816 6002 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.