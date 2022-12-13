Gazimağusa'da tartıştığı Aziz Canlı'yı bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı

Gazimağusa'da bugün akşam saatlerinde tartıştığı Aziz Canlı'yı bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın "ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma" başlığıyla duyurduğu olay, saat 18.30 sıralarında Gazimağusa’da Cemal Togan Sokak'ta meydana geldi. Aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.T.(E-42), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla Aziz Canlıyı bacak ve karın kısmından ağır şekilde yaraladı.

Aziz Canlı kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis zanlı A.T.'yi tutukladı.