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Gazimağusa'da tartıştığı Aziz Canlı'yı bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı

13 Aralık 2022 Salı 23:17
Gazimağusa'da tartıştığı Aziz Canlı'yı bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı

 Gazimağusa'da bugün akşam saatlerinde tartıştığı Aziz Canlı'yı bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın "ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma" başlığıyla duyurduğu olay, saat 18.30 sıralarında  Gazimağusa’da Cemal Togan Sokak'ta meydana geldi. Aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.T.(E-42), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla Aziz Canlıyı bacak ve karın kısmından ağır şekilde yaraladı.

Aziz Canlı kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis zanlı A.T.'yi tutukladı.

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