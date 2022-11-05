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Gazimağusa'da sürücü yayaya çarptı!

05 Kasım 2022 Cumartesi 16:06
Gazimağusa'da sürücü yayaya çarptı!

Gazimağusa Hurmalı Çember'den Ayluga yoluna girdiği sırada çift şerit yoldan karşıya yaya şekilde geçmeye çalışan şahsa araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahsa önce çevreden olayı gören vatandaşlar yardımcı olarak, ambulans arandı. Aracın çarptığı yaya ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastahanesi'ne kaldırıldı. Hastahaneye kaldırılan şahsın ayağında kırık olduğu tespit edilirken Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.. (MHA)  

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Son Güncelleme: 05.11.2022 16:10
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