Gazimağusa'da şanslı bayiden kazanan talihli teşekkür etti

GAZİMAĞUSA'DA ŞANSLI BAYİDEN KAZANAN TALİHLİ TEŞEKKÜR ETTİ

Ergün YAHAT

Devlet Piyangosunun yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon TL kazanan talihlisi emekli şahıs dün Gazimağusa'da şanslı bayi olarak bilinen Bayram Abi piyango bayisine giderek teşekkür etti .

Şanslı bayiden adanın dört bir yanından müşterilerin gelip bilet aldığı görülürken Lefkoşa bölgesinden gelip Gazimağusa'da bu şanslı bayiden bilet alan ve TC piyangosunun en büyük ikramiyesi olan 6 milyonu bir numara ile kaybeden talihli ise kaybettiği büyük ikramiyenin teselli parasını alıp teşekkür etti.