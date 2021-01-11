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Gazimağusa'da şanslı bayiden kazanan talihli teşekkür etti

11 Ocak 2021 Pazartesi 21:33
Gazimağusa'da şanslı bayiden kazanan talihli teşekkür etti
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GAZİMAĞUSA'DA ŞANSLI BAYİDEN KAZANAN TALİHLİ TEŞEKKÜR ETTİ

Ergün YAHAT

Devlet Piyangosunun yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon TL kazanan talihlisi emekli şahıs dün Gazimağusa'da şanslı bayi olarak bilinen Bayram Abi piyango bayisine giderek teşekkür etti .

Şanslı bayiden adanın dört bir yanından müşterilerin gelip bilet aldığı görülürken Lefkoşa bölgesinden gelip Gazimağusa'da bu şanslı bayiden bilet alan ve TC piyangosunun en büyük ikramiyesi olan 6 milyonu bir numara ile kaybeden talihli ise kaybettiği büyük ikramiyenin teselli parasını alıp teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
GazimagusaBayram Abi PiyangoBayram AbiPiyango
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