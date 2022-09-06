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Gazimağusa'da Salih Oktay sürprizi dengeler alt üst olacak gibi

06 Eylül 2022 Salı 21:15
Gazimağusa'da Salih Oktay sürprizi dengeler alt üst olacak gibi

GAZİMAĞUSA'DA SALİH OKTAY SÜRPRİZİ DENGELER ALT ÜST OLACAK GİBİ

Ergün Yahat

Gazimağusa’nın sevilen esnaflarından Salih Oktay’ın belediye başkanlığına bağımsız aday olarak talip olduğu öğrenildi. Gazimağusalıların “saatçi Salih” olarak yakından tanıdıkları Salih Oktay yıllarca Mağusa kaleiçinde saatçi olarak sevilen bir esnaf olarak biliniyor.

Daha önce belediye meclis üyeliği de yaptığı için belediyecilik ve yerel yönetim tecrübesi de bulunan Salih Oktay’ın iddialı bir aday olduğu ve belediye başkanlığı seçimlerinde şu ana kadar konuşulan dengeleri değiştirebileceği değerlendiriliyor.

Belediye Başkanlığına bağımsız aday olarak gireceği öğrenilen Salih Oktay’ın Halkın Partisi’nin desteğini almak için HP yöneticileriyle yakın dirsek temasında olduğu konuşuluyor.

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