Gazimağusa'da kaza

Bugün saat 16.10 sıralarında Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı'nda motorsiklet ile araç çarpıştı.

Ana yoldan tali yola giriş yapmak isteyen Gizem Avkıran yönetimindeki HZ 165 Plakalı araç sürücüsü ve yol veren başka bir araç aracın geçmesini beklediği sırada sol taraftan hızla yaklaşan motosiklet sürücüsü tali yola girmeye çalışan araca çarptı motor sürücüsü Ali Hayati yönetimindeki NE 105 plakalı motosiklet sürücüsünün dikkatsiz sürüşü kazaya sebebiyet verdi .

Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)