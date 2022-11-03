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Gazimağusa'da kavga! Çene kemiğini kırdılar!

03 Kasım 2022 Perşembe 11:29
Gazimağusa'da kavga! Çene kemiğini kırdılar!

30.10.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.A.(E-22) ve Z.T.A.M.(E-20) bir taraf olup, Ali Ahmad NOUR EDDINE (E-19) ve Ali TAHER (E-19)’in vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp edip, Ali Ahmad NOUR EDDINE’nin çene kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Ali Ahmad NOUR EDDINE, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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