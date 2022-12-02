Gazimağusa'da kavga! Burnunu kırdılar!

02.12.2022 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde alkollü içki tesiri altında oldukları bir sırada, N.K.Ö.(E-43) ve M.K.(E-37) aralarında çıkan tartışma sonucu kavga ettikleri sırada M.K. burnuna aldığı darbe sonucu burun kemiği kırılmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.