23.06.2019 tarihli Basın Bülteninde, Gazimağusa’da bir diskonun avlusunda B.Y (E-23) bir taraf ve B.C.E. (E-25), A.M. (E-22) ve Ö.G. (E-25) diğer taraf olup aralarında çıkan tartışma sonucu kavga ettikleri, kavga sırasında B.Y. tasarrufunda bulunan cam parçasıyla A.M.’yi yüzünden yaraladığı ve B.Y., B.C.E. ve A.M.’nin tutuklandığı Ö.G.’nin (E-25) de arandığı bildirilmişti. Aranan şahıs Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam eder.