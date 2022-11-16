Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

15.11.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, H.Y.(E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 11,5 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve içerisinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan, uyuşturucu içiminde kullanılan bir adet nargile bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.