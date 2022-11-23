Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık

17-18.11.2022 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, Siham Amna Muawia Hamid
SHADDAD’ın kalmakta olduğu ikametgah açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, muhtelif ziynet
eşyaları ile tırnak bakım seti, bir adet hoparlör ve bir adet kulaklık çalınmıştır. Olayın polisin
bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.R(E-25)
tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
23 Kasım 2022 Çarşamba 16:49
17-18.11.2022 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, Siham Amna Muawia Hamid