Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık

17-18.11.2022 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, Siham Amna Muawia Hamid

SHADDAD’ın kalmakta olduğu ikametgah açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, muhtelif ziynet

eşyaları ile tırnak bakım seti, bir adet hoparlör ve bir adet kulaklık çalınmıştır. Olayın polisin

bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.R(E-25)

tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.