Gazimağusa'da bahis evleri denetlendi

Gazimağusa’da şehir içinde faaliyet gösteren bahis evleri denetlendi.

Polis’ten verilen bilgiye göre, koronavirüs tedbirlerinin kontrolü kapsamında Gaizmğusa’daki bahis evleri, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.