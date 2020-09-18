Gazimağusa’da şehir içinde faaliyet gösteren bahis evleri denetlendi.
Gazimağusa'da bahis evleri denetlendi
Gazimağusa’da şehir içinde faaliyet gösteren bahis evleri denetlendi.
18 Eylül 2020 Cuma 18:09
Gazimağusa’da şehir içinde faaliyet gösteren bahis evleri denetlendi.
Polis’ten verilen bilgiye göre, koronavirüs tedbirlerinin kontrolü kapsamında Gaizmğusa’daki bahis evleri, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
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