Gazimağusa'da asfaltlama başlıyor

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter Gazimağusa’da yapılacak asfaltlama çalışmalarını aktardı;

" Gazimağusa'nın asfaltlama çalışmalarıdır. Yerel yönetimlerin görevleri arasında yol, su, elektrik alt yapısının hazır olması lazım. Bunun yanında yağmur suyu drenaj hatlarının tamamlanması lazım. Atık suların bertaraf edilmesi gibi kanalizasyon sistemi çalışmalarının sürdürmek görevlerimiz arasındadır. Bu çalışmalar birbirleriyle bağlantılı bir şekilde ilerleyen çalışmalardır.

2020 yılının sonuna yaklaştığımız bu dönemde aylardır üzerinde çalıştığımız asfalt işleri ile ilgili bir çalışmadır. Asfalt çalışmaları için ihaleye çıkıldı ve bugün sözleşmesi imzalanarak hayat bulacaktır. Söz konusu olan 9,000 stg asfalt ihalesidir. Toplam maliyeti 3 milyon 342 bin türk lirası kdv dâhildir. Proje 6 ay süreyle tamamlanacaktır. Özellikle alt yapısı tamamlanmış olan anayolları önceliğimiz olacak şekilde diğer tahliye yollarda da asfaltlama işlemleri yapılacaktır. 9 bin ton asfaltın yaklaşık 7 km yola tekabül eder.

Diğer bir konu ise atık su, su nakli ve yağmur suları ile ilgili çalışmalarımızda devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra diğer ihaleler ve asfaltlama çalışmaları gündeme gelecektir." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından asfalt ihalesi için imzalar atıldı.(MHA)