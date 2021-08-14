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Gazimağusa'da 2 mülteci yakalandı

Mersin’den başlayan umuda yolculuk Gazimağusa’da son buldu..

14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:56
Gazimağusa'da 2 mülteci yakalandı

Mersin limanında bir tırın içerisine gizlenerek deniz yolu ile KKTC’nin Gazimağusa Limanına gelen 5 arkadaş kendilerini Avrupa hayali ile kandıran insan tacirlerine her biri kişi için 4500 dolar ücret karşılığı ödeyip kendilerini Avrupa hayali ile kandırıp KKTC’ye getirdiklerini ve limandan çıkış yaptıktan sonra kendilerini siyah bir araç alarak ağaçlık bir yere bıraktığını ancak 3 arkadaşı başka bir yere kendisi ve bir diğer arkadaşı da sınıra yakın bir yerde nereye gideceklerini bilmedikleri halde sağa sola bakınırken şüphe üzerine polis tarafından kimlik soruşturması sırasında ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilerek tutuklandı.

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Polis mültecileri Mağusa Devlet Hastanesine götürüp PCR testi yaptırdıktan sonra pandemi yurduna yerleştirildi.

Diğer 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Mülteci
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