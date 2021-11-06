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Gazimağusa'da 155 Polis İmdat Hattı arızalandı

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar devre dışı kaldı, arıza giderilinceye kadar 0548 811 4000 çağrı hattı devrede olacak.

06 Kasım 2021 Cumartesi 14:00
Gazimağusa'da 155 Polis İmdat Hattı arızalandı

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Gazimağusa bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar ile 155 Polis İmdat hattı devre dışı kaldı.

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Arıza giderilinceye kadar 0548 811 4000 hattın devrede olacağı ifade edildi.


 

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Son Güncelleme: 06.11.2021 15:01
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