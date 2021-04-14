Gazimağusa çöplüğü yanıyor

Çöplükteki yangını çıkaranların çöplükten hurda toplayan kişilerin olduğu sanılıyor.

Çöplük yangınının başlaması ile dün akşam havayı adeta kara bir bulutun kapladığı gözlemlendi.

Gazimagusa Belediyesinin itfaiyeye haber vermesi ile çöplük alanındakİ yangına itfaiye müdahale etti.

İki gündür devam eden çöplük yangını bugün itibarı ile kısmen de olsa söndürüldü. Gazimagusa çöplük yangını sorununa acil çare bulması gerekiyor.

Daha önce Gazimagusa’daki sivil toplum örgütleri’de bu soruna dikkat çekmişlerdi.

Hurdacıların çöplük yakıp hurdaları toplama metoduna bir türlü çare bulunamıyor.(MHA)