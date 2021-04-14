banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici açıklamalara devam etmeli
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici...
banner376
Flaş Haber
Saner'den erken seçim tarihi!
Kapat

Gazimağusa çöplüğü yanıyor

Geçtiğimiz gün itibarı ile Gazimağusa çöplük alanında başlayan yangın hala daha yanmaya devam ediyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 10:50
Gazimağusa çöplüğü yanıyor
banner337

Çöplükteki yangını çıkaranların çöplükten hurda toplayan kişilerin olduğu sanılıyor.

Çöplük yangınının başlaması ile dün akşam havayı adeta kara bir bulutun kapladığı gözlemlendi.

banner341
Gazimagusa Belediyesinin itfaiyeye haber vermesi ile çöplük alanındakİ yangına itfaiye müdahale etti.

İki gündür devam eden çöplük yangını bugün itibarı ile kısmen de olsa söndürüldü. Gazimagusa çöplük yangını sorununa acil çare bulması gerekiyor.

Daha önce Gazimagusa’daki sivil toplum örgütleri’de bu soruna dikkat çekmişlerdi.

Hurdacıların çöplük yakıp hurdaları toplama metoduna bir türlü çare bulunamıyor.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa çöplüğünde Yangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner'den erken seçim tarihi!
Saner'den erken seçim tarihi!
Erhürman, Çiftçiler Birliği'ni kabul etti
Erhürman, Çiftçiler Birliği'ni kabul etti
2021 sezonu Enduro yarışı ile başlıyor
2021 sezonu Enduro yarışı ile başlıyor
Çakıcı Kıbrıs TV'ye konuştu
Çakıcı Kıbrıs TV'ye konuştu
İnternet Kafeler Platformu, Sağlık Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı
İnternet Kafeler Platformu, Sağlık Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı
Yakıt alımıyla ilgili dava 26 Nisan’a ertelendi
Yakıt alımıyla ilgili dava 26 Nisan’a ertelendi
UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü bağımlılık konusuna dikkat çekti
UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü bağımlılık konusuna dikkat çekti
İşte yeni akademik takvim!
İşte yeni akademik takvim!
Hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili duruşma ertelendi
Hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili duruşma ertelendi
Sos Çocuk Köyü fitre bağışı kabul ediyor
Sos Çocuk Köyü fitre bağışı kabul ediyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim