Gazimağusa büyük sanayi bölgesinde yangın

(MHA 18-10-2022…………….) Gazimağusada bu gün öğle saatlerinde bir soğuk hava deposunun üzerinde bulunan güneş enerjisi üreten panoda yangın meydana geldi yangının fark edilmesi ile hemen yangın tüpleri ile müdahale edilmesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Ana trafoya bağlı panoda çıkan yangın çalışanların müdahalesi ile söndürüldü. olay yerine 3 yangın söndürme aracı ile giden Gazimağusa İtfaiyesi olası yangının büyümasine karşı tüm tedbirlerini alarak teyakuzzda bekledi. Yangının güneş panelinin ana tarafosunda kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlendi.(MHA)