Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde temizlik

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaya ve motorize ekiplerin katıldığı çalışmalarda, dozer, kamyon çekirge gibi araçlar kullanılarak hem büyük çaplı atıklar toplandı, hem de ot temizliği yapıldı.
Gazimağusa Belediyesi Temizlik Şubesi Amiri ve Müdür Muavini Doğan Özüşen, bu tür faaliyetlere gereken desteği verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini ifade etti. Özüşen, ilgili paydaşlarla birlikte daha kaliteli hizmet vermek adına kurumların yanında olacaklarını kaydetti. Özüşen, bu tür faaliyetlerin kalıcı olması için gerekli altyapı çalışmalarının da ivedi olarak yapılması gerektiğini belirterek, belediye olarak beklentilerinin ve desteklerinin bu yönde olduğunu söyledi.
Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil ise, Sanayi Odası’nın yönetiminin bu tür faaliyetlere önem vermesinin kendilerini sevindirdiğini, bu çalışmaların devamını diledi.