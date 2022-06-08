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Gazimağusa bölgesinde yarın 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

08 Haziran 2022 Çarşamba 17:52
Gazimağusa bölgesinde yarın 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Gazimağusa bölgesinde 8 saat süreyle elektrik kesintisine gidilecek.

Kıb-Tek bölge amirliği açıklamasına göre, 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında Long Beach bölgesi, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeniboğaziçi köyünün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi ve Caesar Apartmanlarına elektrik verilemeyecek.

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