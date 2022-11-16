Gazimağusa Bölgesinde 2 Saatlik Elektrik Kesintisi

Gazimağusa bölgesinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-11.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Şenal Plastik, Aylar Plastik, eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesi’ne kadar olan bölgeler, eski Lefkoşa yolunda Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler bölgesi.”