Gazimağusa Belediyesi’nin Eşref Bitlis Caddesi Asfalt ve Yol Genişletme Projesi tamamlanıyor

Pandemi nedeniyle kapalı olunan 14 gün boyunca yapılan yoğun çalışma sonrasında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Sulu Çember ile Serbest Liman girişi arasındaki güzergahın kısa bir süre sonra trafiğe açılacağı belirtildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, proje kapsamında ilk olarak 9 metre genişliğinde 400 metre uzunluğundaki eski asfalt kaldırılarak, yol genişletme kazıları yapıldı ve tüm yolun alt temel stabilize dolguları yapıldı.

Altyapı çalışması olarak ise yeni yol alanı içinde kalan tüm telefon hatları yeni yapılacak kaldırımların olduğu noktaya uzatıldı ve yağmur suyu drenaj hattı için borular döşendi. Fazıl Polat Paşa Camii’nden başlayarak araçların trafiğe güvenle katılması için koruluk boyunca katılma şeridi de yapıldı. Üst yapıyla ilgili çalışmaların tamamlanmasından sonra güzergah trafiğe açılacak.



Toplamda 1800 ton asfaltın kullanıldığı yolda kaldırım çalışmalarının da süratle devam ettiğini ifade eden Başkan Arter, kaldırım çalışmalarıyla birlikte termoplastik yol çizgisi ve yaya geçidi çalışmaları da yaparak güzergahı çok kısa bir süre sonra trafiğe açmayı planladıklarını belirtti.

