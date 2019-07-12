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Gazimağusa belediyesine ait liman kantarı uluslararası standartlarda hizmet vermesi için kalibrasyon işleminden geçirildi

Gazimağusa belediyesine ait liman kantarı uluslararası standartlarda hizmet vermesi için kalibrasyon işleminden geçirildi

12 Temmuz 2019 Cuma 12:53
Gazimağusa belediyesine ait liman kantarı uluslararası standartlarda hizmet vermesi için kalibrasyon işleminden geçirildi

Gazimağusa belediyesine ait liman kantarı uluslararası standartlarda hizmet vermesi için kalibrasyon işleminden geçirildi

Gazimağusa Belediyesine ait Liman Kantarı uluslararası ölçüm standartlarına göre hizmet vermesi için kalibrasyon işleminden geçirildi. Uluslararası Belgelendirme Metroloji LPG Akaryakıt Teçhizatları San. Ve Tic LTD. ŞTİ  (TÜMPET) tarafından yapılan kalibrasyon çalışmasıyla Gazimağusa Limanı’ndaki 2 kantar Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’tan AB-0195-K ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edildi. Kantara yapılan kalibrasyon işlemi sayesinde limana gelen Uluslararası şirketlere uluslararası geçerliliği olan tartı belgesi verilmesi de mümkün olacak. TÜMPET Kalibrasyon Laboratuvarı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olarak faaliyet sürdürüyor. Türkak ise, kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile arasında anlaşma bulunuyor. (MHA)

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